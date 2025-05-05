Эрдоган позвонил Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с лидером США Дональдом Трампом урегулирование на Украине, переговоры с Ираном и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого главы.

Там отметили, что во время разговора Эрдоган и Трамп обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном, региональные и глобальные вопросы. В частности, президент Турции заявил о намерении продолжить предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях, в том числе в оборонной промышленности.

«Эрдоган выразил поддержку подходу американского главы к прекращению войн, высоко оценил переговорный процесс с Ираном и усилия, предпринятые Трампом для прекращения российско-украинской войны. Турецкий лидер указал, что гуманитарный кризис в секторе Газа достиг серьезных масштабов, поэтому гуманитарная помощь должна поступать в анклав бесперебойно, а также призвал положить конец этой трагедии», — говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

По итогам разговора президент Турции пригласил Трампа в Анкару.