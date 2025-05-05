Зеленский сфотографировался с уборщицами в парламенте Чехии

Владимир Зеленский сфотографировался с уборщицами, которые работают в парламенте Чехии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что женщины на фото оказались украинками, которые нашли себе работу в чешском парламенте. Судя по получившимся фото, политик был рад встретить земляков — на снимках Зеленский улыбается и разговаривает с уборщицами.

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При этом, уборщицы парламента не носят спецодежду. На фото можно заметить, что женщины одеты в повседневную одежду, а в качестве отличительных знаков используются бейджи.

Ранее Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию.