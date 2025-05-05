Трамп встретится в Белом доме с балериной, осужденной в РФ за госизмену

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 5 мая встретится в Белом доме с переданной Вашингтону Москвой в рамках обмена заключенными балериной Ксенией Карелиной.

Об этом сообщил телеканал NBC.

«Сегодня у Трампа запланирована встреча в Белом доме с российско-американской балериной Ксенией Карелиной, которая была освобождена из российской тюрьмы в прошлом месяце», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Россия и США провели обмен заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. Женщину признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

Вашингтон со своей стороны освободил Артура Петрова, который является гражданином ФРГ и России. Его задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, которая предназначалась для производства вооружения для ВС РФ.