Ле Пен иронично высказалась о результатах первого тура выборов главы Румынии

Румыния вернула руководству Евросоюза «очень красивый бумеранг», отдав большинство голосов в первом туре президентских выборов за лидера националистического «Альянса за объединение румын» Джеордже Симиона. Об этом у себя на странице в X написала лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 4 мая. По данным ЦИК, Симион набрал 41% голосов, заняв первое место. На втором месте с 21% голосов располагается мэр Бухареста Никушор Дан, а на третьем месте с 20,1% голосов находится представитель нынешней правящей коалиции Крина Антонеску.

«Румыния только что преподнесла главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен очень красивый бумеранг», — прокомментировала результаты выборов президента в Румынии Ле Пен.

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Напомним, что второй тур выборов главы Румынии запланирован на 18 мая.