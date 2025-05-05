"Любые условия": в Киеве сделали неожиданное заявление об урегулировании
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский поделился мнением, что Владимир Зеленский все делает для того, чтобы граждане морально были согласны на любые условия, лишь бы конфликт завершился.
"Создать у населения Украины абсолютное согласие на любые условия, лишь бы закончилась война и наступил мир", - написал Дубинский в своем Телеграм-канале, отметив, что таким образом можно сформулировать одну из главных целей Зеленского, которую он "успешно реализовывает".
В пример Дубинский привел сделку с США по полезным ископаемым. Он отметил, что она прекрасно иллюстрирует, на что уже готовы пойти украинцы.
Зеленский выступил с призывом против России
Ранее многие украинские эксперты и политики высказали опасение, что сделка с США по недрам содержит некий тайный протокол, который не показывают даже депутатам Рады, и в котором прописаны очень жесткие и невыгодные для Украины условия.