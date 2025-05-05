Украинцам в Финляндии предложили работу на лесоповале

В Финляндии украинским беженцам предложили трудоустраиваться на лесоповалы. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

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В публикации говорится, что первую группу граждан Украины начали обучать ремеслу в профессиональном колледже в Саариярви. Инициатива была реализована с помощью компаний лесной отрасли. Целью программы является привлечение кадров, поскольку профессиональное сообщество отрасли нуждается в дополнительных работниках.

Преподаватель колледжа Пяйви Кайпомяки заявила, что учебное заведение нацелено на то, чтобы украинские беженцы получили опыт и базовые знания о финском лесоводстве.

До этого стало известно, что в Чехии трудоустроились 155 тыс. украинских беженцев. Речь идет о гражданах Украины, которым чешские власти предоставили статус временной защиты. Всего в Чехию прибыли 368 тысяч украинцев.

Среди всех беженцев с Украины в Чехии 28% составляют дети и граждане преклонного возраста. Трудоспособными являются 265,4 тысячи беженцев, из них 60% — женщины.