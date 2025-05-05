Премьер-министр Румынии собирается уйти в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку собирается объявить об отставке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, Чолаку планирует объявить об отставке после второго тура президентских выборов — в ответ на возможную победу Джорджа Симиона. Напомним, что Симион является главой ультраправого «Альянса за объединение румын». В первом туре президентских выборов он одержал победу с почти 41% голосов. Его главный конкурентом является мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал 20,99% голосов.

«Премьер-министр Румынии планирует подать в отставку в понедельник после того, как лидер крайне правой оппозиции, поддерживающий Дональда Трампа, одержал убедительную победу в первом туре президентских выборов в этой черноморской стране. Премьер-министр Марчел Чолаку сообщит своим партнерам по коалиции, что он готов уйти в отставку после второго тура голосования 18 мая», — сообщает издание.

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