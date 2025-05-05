Активисты в Словакии передали в канцелярию президента страны петицию о проведении референдума об отмене санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве указали, что еще в конце апреля глава политической партии DOMOV Павел Слота сообщал, что активистам удалось собрать более 356 тысяч подписей при необходимых 350 тысячах, но их сбор все еще продолжался.

«Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись, это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы», — рассказал лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, поблагодарив всех, кто помогал со сбором подписей.

Он отметил, что сбор подписей проводился без поддержки со стороны СМИ.

Около 40 коробок с листами с подписями под петицией были переданы в канцелярию президента Словакии 5 мая. В ней предлагается провести референдум с вопросом: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?».

Стоит отметить, что ранее активисты объединения «Брат за брата» уже передавали властям страны аналогичную петицию, однако ее отказались рассматривать, поскольку в ней не содержалось вопроса для референдума.