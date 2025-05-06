Мерц выступил с обещанием о лидерстве Германии в мире

Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны для «восстановления лидерства Германии» в мире, пишет Bloomberg.

Он объявил о намерении быстро приступить к работе, реформировать экономику, восстановить ведущую роль Германии на мировой арене и ответить на вопросы граждан по поводу нелегальной миграции, передает Bloomberg.

Первое заседание нового кабинета Мерц проведет сразу после инаугурации.

В состав правительства войдет сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль в роли министра финансов и вице-канцлера, а также Борис Писториус, сохранивший портфель министра обороны.

В это же время антииммиграционная партия, недавно признанная внутренней разведкой крайне правой, обогнала блок Мерца в некоторых опросах и стала основной оппозиционной силой в бундестаге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Коалиция ХДС-ХСС и СДПГ держится лишь на 12 голосах.

Утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

Покидающий пост канцлера Германии Олаф Шольц в своей прощальной речи пожелал «успехов и удачи» Фридриху Мерцу, который, как ожидается, возглавит правительство.