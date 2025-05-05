Эксперт ответил на вопрос об угрозе ядерной безопасности из-за сбоя на АЭС в Финляндии

Специалист по атомной энергетике Александр Уваров в разговоре с Рамблером прокомментировал сбой в работе финской АЭС «Ловииса», а также ответил на вопрос о наличии угрозы ядерной безопасности.

Ранее на втором энергоблоке атомной электростанции в Финляндии произошла утечка водорода, передавало издание Ilta-Sanomat со ссылкой на компанию Fortum, которой принадлежит АЭС. Отмечалось, что утечку обнаружили в одном из четырех теплообменников генератора, он был выведен из эксплуатации, а второй энергоблок перевели на сниженную в половину мощность.

Судя по новостям, неполадки наблюдались в машинном зале, который не имеет отношения к реакторной части станции. В ее турбинном оборудовании водород используется для охлаждения, и, скорее всего, утечка произошла где-то там. Турбинное отделение атомной станции практически ничем не отличается от такого же отделения обычной станции, там применяются те же технологии, там нет ничего радиационно опасного. Поэтому по большому счету в данном случае даже не стоит вопрос о ядерной аварии. Александр Уваров Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-центр"

Решение ограничить работу второго блока электростанции эксперт назвал «нормальной реакцией» на сбой.

«Если что-то не в порядке, пусть даже не в реакторе, а в турбине, то нужно остановиться и устранить неисправность. Это штатные действия», - сказал он.

В связи с инцидентом на финской АЭС угрозы для жителей прилегающих к ней территорий, в том числе для россиян, нет, подчеркнул специалист.

«Беспокоиться из-за произошедшего в Финляндии совершенно точно не стоит. Беспокоиться стоит тогда, когда атомщики начинают вывозить свои семьи из городка возле станции. Это можно сравнить с ситуацией, когда пилоты самолета тихонечко проходят мимо пассажиров с парашютами за спиной. Но раз ничего подобного в Финляндии не наблюдается, то можно спокойно сказать, что все нормально. Никакой опасности для нас нет», - заключил специалист.

Ранее под американским Национальным парком Йеллоустоун был обнаружен гигантский вулкан, грозящий глобальной катастрофой. Согласно научным исследованиям, под поверхностью заповедника находится целое море расплавленной магмы, способное вызвать чудовищное извержение, равносильное взрыву тридцати термоядерных бомб.