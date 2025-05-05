Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалом, призвал усилить санкционное давление против России.

Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Мы обсудили необходимость дальнейшего давления на Россию, это касается прежде всего санкций», — заявил украинский лидер.

По его словам, санкции против России должны оставаться и усиливаться с протяжением украинского конфликта.

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До этого Зеленский обвинил ряд политиков в ЕС в желании получить «лучшее место на Красной площади». Как отмечает издание «Обозреватель», политик, вероятно, имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в союз.