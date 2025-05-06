Принц Гарри заявил, что на него готовилось покушение

Принц Гарри проиграл суд о предоставлении ему и его семье охраны во время визитов в Великобританию. Герцог Сассекский рассказал журналистам, что опасается за свою жизнь, ведь однажды на него уже организовывали покушение. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сигнал каждому правительству в мире не защищать нас"

2 мая принц Гарри рассказал в интервью BBC, что боится повторения истории, произошедшей с его матерью, принцессой Дианой. Супруг Меган Маркл намекнул: автокатастрофа, в которой погибла леди Ди в 1997 году, могла быть подстроена. Кроме того, герцог Сассекский заявил, что у него есть серьезные основания опасаться за свою жизнь, ведь ранее на него уже готовилось покушение.

"Я не собираюсь делиться подробностями на данном этапе. Но я знаю имена всех людей, которые были вовлечены в этот процесс", – заявил принц Гарри.

Супруг Меган Маркл также обвинил королевскую семью в том, что они сговорились с главами других стран не защищать принца.

Я думал, что при всех разногласиях и хаосе, который сейчас творится, единственное, на что я могу положиться, – это моя семья, которая меня защитит. Но они не только решили убрать мою охрану, но и подали сигнал каждому правительству в мире не защищать нас.

Принц Гарри поговорил с журналистами после того, как 2 мая суд отклонил его апелляцию по делу о предоставлении ему и его семье государственной охраны на территории Великобритании. Конфликт по поводу обеспечения безопасности принца начался еще в 2020 году, когда Гарри и Меган оставили свои королевские обязанности. Считается, что именно из-за этого отец принца, король Великобритании Карл III, стал избегать общения с младшим наследником. Ходят слухи, что монарх якобы опасается, что сын может попросить его помощи и тогда он должен будет или отказать Гарри или вмешаться в правосудие. Однако оба варианта не устраивают короля, полагают журналисты.

При этом, опальный принц сожалеет, что "эта ерунда с безопасностью" лишила его общения с отцом. Герцог Сассекский выразил в интервью BBC обеспокоенность состоянием здоровья Карла III, у которого в прошлом году диагностировали онкологическое заболевание, и заявил, что хотел бы наладить отношения при жизни родителя.

"Между мной и некоторыми членами моей семьи было так много разногласий. Я бы хотел примирения со своей семьей. Нет смысла продолжать бороться дальше, жизнь драгоценна", – заявил Гарри.

Примирение отменяется?

По данным СМИ, король Великобритании не оценил степень откровенности младшего сына. Издание The Sun со ссылкой на инсайдера сообщило, что Карл III разочарован словами Гарри и тем, что принц не понимает: монарх не должен вмешиваться в судебные разбирательства, поэтому не мог повлиять на решение о предоставлении охраны герцогу Сассекскому и его семье.

Источники издания Daily Beast также подтвердили, что недавнее интервью принца Гарри раздосадовало августейших особ. Бывший придворный Букингемского дворца назвал высказывание герцога Сассекского о здоровье монарха не только "крайне безвкусным", но и причиной, по которой Уильям может "покарать" Гарри, как только унаследует престол. Ранее СМИ сообщали: когда старший брат станет королем, он якобы в первую очередь якобы оборвет все связи с младшим и лишит его и его супругу права пользоваться обращением "Ваше королевское высочество".

Другой источник издания, который лично знаком с принцем Уильямом, считает, что в интервью BBC Гарри продемонстрировал полное нежелание примирения с королевской семьей.

К слову, 2 мая издание In Touch Weekly сообщало, что раньше Карл III действительно задумывался о лишении младшего сына и его жены титулов, но сейчас он занят другими проблемами. Также отмечалось, что эти слухи дошли до Гарри и Меган: супруги не удивились, однако герцогу Сассекскому они показались обидными.