Испания, Япония и США: где уже прошел «Бессмертный полк»

В мае 2025 года шествия в рамках акции «Бессмертный полк» прошли в Токио, Вашингтоне, Андалусии, Стамбуле и других городах. Об этом сообщили ТАСС и РБК.

Вашингтон

В столице США «Бессмертный полк» состоялся впервые с 2019 года. Россияне, живущие в Америке, возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и барельефу «Встреча на Эльбе». Присоединившийся к акции оркестр исполнил «Прощание славянки», «Катюшу» и «День Победы».

По данным «Ведомостей», большинство участников принесли фотографии родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако были среди участников шествия и американцы с портретами родственников, воевавших во Второй мировой. Газета отмечает, что около 150 человек прошли от Белого дома по центральным улицам Вашингтона, которые были перекрыты для марша.

Рим, Неаполь и Генуя

В Италии шествия «Бессмертного полка» прошли в нескольких городах - Риме, Неаполе и Генуе. В акциях приняли участие как россияне, так и итальянцы. В Генуе участники шествия прошли по местам захоронения партизан.

Андалусия

Акция «Бессмертный полк» была проведена в городе Рокетас-де-Мар в провинции Альмерия (Андалусия), сообщает ТАСС. Организаторы шествия рассказали, что в акции приняли участие около 400 человек. Шествие завершилось концертом. В Мадриде акция запланирована на 11 мая.

Токио

В японской столице шествие «Бессмертного полка» состоялось на территории посольства РФ. Вместе с живущими в Японии россиянами в акции приняли участие более десятка японцев. Они пришли на акцию с советскими и российскими флагами.

Пусан

В южнокорейском городе шествие прошло в парке, расположенном на берегу реки Суёнган. В акции приняли участие более сотни человек. Это шествие также стало первым с 2019 года.

Кейптаун

В южноафриканском Кейптауне в акции «Бессмертный полк» приняли участие российские дипломаты, живущие в ЮАР россияне, а также южноафриканцы и иностранцы, родственники которых сражались против нацизма, отмечает ТАСС. Перед участниками акции выступили воспитанники Русского детского центра.

Стамбул

В Стамбуле к шествию «Бессмертного полка» присоединились около 300 человек, включая российских дипломатов и живущих в Турции соотечественников, передает ТАСС. После шествия состоялся праздничный концерт, на котором были исполнены популярные песни военных лет.

Хаммамет

В шествии «Бессмертного полка», прошедшем в городе Хаммамет в Тунисе, приняли участие сотни россиян и тунисцев, среди которых были выпускники российских вузов, рассказало ТАСС. Шествие завершилось у главной сцены, которая была украшена десятиметровой георгиевской лентой. В ходе концерта дважды прозвучала песня «День Победы» - на арабском и русском языках.

Также шествия «Бессмертного полка» прошли в Пекине (Китай), Амстердаме (Нидерланды), Сиднее (Австралия) и Котону (Бенин).