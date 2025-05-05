Президент Кубы отметил потенциал для сотрудничества с Россией

Куба и РФ обладают огромным потенциалом для развития сотрудничества как на уровне стран, так и на уровне регионов, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на рабочей встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"У нас есть огромный потенциал не только для сотрудничества на уровне стран, но и между регионами", - сказал кубинский лидер.

Он отметил, что визит Беглова на Кубу в конце 2024 года придал большой импульс этим отношениям.

Глава Санкт-Петербурга подчеркнул, что для города большая честь приветствовать президента Кубы в Смольном и что именно с Петербурга начался его официальный визит в Россию.

Перспективные сферы

Стороны обсудили на встрече перспективные сферы взаимодействия. Президент Кубы сообщил, что Гавана готова, в частности, предоставлять медицинские услуги в сфере реабилитации для взрослых и для детей.

"И мы рассматриваем возможность, чтобы она предоставлялась и в курортной зоне в Варадеро (город-курорт на Кубе - прим. ТАСС)", - добавил он.

Диас-Канель поблагодарил губернатора за возможность посетить в ходе визита ведущие научные центры Петербурга.

"Те виды деятельности, которыми они занимаются, имеют для Кубы приоритетное значение. Это такие направления, как биотехнологии и фармацевтическая промышленность, IT-технологии и технологии в сфере энергетики. Мы считаем, что в ходе этих визитов могут зародиться новые совместные проекты", - сказал он.

Одним из важных направлений Беглов также назвал IT-отрасль. "Ведется активный диалог по развитию сотрудничества в этой сфере", - сказал он. Губернатор особо отметил сотрудничество в морской сфере. Он сообщил, что в этом году на 7 июня запланирован заход в кубинский порт исследовательского судна "Адмирал Владимирский".

"Мы отправим на нем балетный линолеум для одного из театров Кубы и подарки для двух школ-партнеров: интерактивные доски, проекторы и другое оборудование", - рассказал Беглов.

Культура и гуманитарные связи

На встрече стороны подтвердили намерение активизировать сотрудничество в культурной сфере и способствовать развитию контактов молодежи. Диас-Канель подтвердил, что кубинские школьники примут участие в различных летних мероприятиях в городе на Неве, в том числе в празднике выпускников школ "Алые паруса". В августе на Международном фестивале современного танца OpenLook будет представлен совместный номер петербургских и кубинских артистов, пройдут мастер-классы кубинских танцовщиков. Кроме того, планируется постановка совместного спектакля.

Также было отмечено, что продолжается совместная работа над созданием в Гаване мемориала, посвященного русским добровольцам, участвовавшим в освободительной войне на Кубе, и кубинским добровольцам, защищавшим СССР в годы Великой Отечественной войны.

"Уверен, деловые и гуманитарные связи между Санкт-Петербургом и Кубой продолжат динамично развиваться и наполняться новым содержанием", - сказал Беглов.

Кубинский лидер поблагодарил губернатора за гостеприимство и отметил, что потенциал взаимодействия между Петербургом и Республикой Куба "не имеет границ".

После встречи президент осмотрел выставку "О, Гавана! Транзит", на которой представлены более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, созданных за всю историю дружественных отношений между странами.