На Украине анонсировали совместный с Европой трибунал против России

Киев и Совет Европы (СЕ) подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям агрессии России против Украины. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

По его словам, подписание документа о создании трибунала пройдет 9 мая. Местом подписания был выбран город Львов.

Со стороны Украины соглашение подпишет президент страны Владимир Зеленский. Со стороны СЕ — генсек организации Ален Берсе. О подробностях документа парламентарий не сообщил.