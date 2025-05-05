Пока вы не уснули: требование Каллас к Ирану и расстрел полицейских в Махачкале

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Каллас обратилась к Ирану со связанным с Россией требованием

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого потребовала от Тегерана прекратить «военную помощь» России. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Я призвала Иран прекратить военную поддержку России и выразила обеспокоенность по поводу задержанных граждан ЕС и нарушений прав человека [в Иране]», — написала Каллас.

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В Махачкале расстреляли полицейских

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате стрельбы в Махачкале был убит полицейский, а 12-летняя девочка получила ранение. По данным Mash, 30-летний мужчина начал стрелять из автомата на улице Керимова.

Telegram-канал сообщает, что стрелявший уже ликвидирован полицейскими. Пострадавшая девочка получила ранение в руку. Очевидцы рассказали Mash, что нападавших было двое - они угнали машину и напали на сотрудников ГИБДД, был объявлен план перехват.

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На Украине анонсировали совместный с Европой трибунал против России

Киев и Совет Европы (СЕ) подпишут соглашение о начале создания специального трибунала по якобы преступлениям агрессии России против Украины. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

По его словам, подписание документа о создании трибунала пройдет 9 мая. Местом подписания был выбран город Львов.

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В Армении оценили поездку Пашиняна в Москву

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить парад Победы в Москве 9 мая является правильным шагом, потому что народ республики в этот день будет также праздновать разгром фашизма. Такое мнение в беседе с журналистами выразил спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Это наша победа. У нас [было] 300 тысяч потерь. И мы едем праздновать нашу победу над фашизмом", - сказал Симонян.

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В Европе предложили антироссийский план по Украине

Европа может удвоить помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, пишет Sputnik Литва.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к заключению договоренностей по украинскому вопросу, однако надо доработать определенные аспекты.

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В Раде раскрыли, зачем Зеленский угрожал Параду Победы

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своими заявлениями об отсутствии гарантий безопасности на параде Победы в Москве пытается проверить реакцию президента США Дональда Трампа. Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, после подписания соглашения о разработке украинских недр Зеленский активно испытывает, что ему теперь позволено со стороны США.

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Российские военные ответили на слухи о прорыве ВСУ в Курской области

Информация о захвате Теткино и прорыве Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении поселка Новый Путь в Курской области — это «вброс и домыслы». Об этом рассказали Telegram-каналу Mash российские военные, которые находятся на местах.

«Боевые действия на Теткинском направлении в Курской области сейчас проходят до линии госграницы», — сообщил Mash.

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Выжившие после взрыва дети хозяйки квартиры в Москве рассказали страшные подробности

Выяснились некоторые детали по делу о взрыве в доме на юго-западе Москвы 4 мая. Изучив место происшествия, следователи пришли к выводу, что эпицентр был в однокомнатной квартире на девятом этаже, а не в соседней трехкомнатной, где погибли три человека.

Как ранее сообщал «МК», ЧП случилось около 21.00 в панельном доме на улице Генерала Тюленева. Местные жители слышали громкий хлопок, а затем увидели сильный пожар в квартирах на последнем этаже. Его тушили около трех часов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Погибли жильцы из трехкомнатной квартиры - 72-летняя пенсионерка Ирина Владимировна (до выхода на пенсию она трудилась на оборонном предприятии), ее 38-летняя дочь Наталья, воспитатель-психолог в детском саду в ЖК «Испанские кварталы», и ее старший 18-летний сын, который учился на программиста. Двое других детей (13 и 3 лет от роду) были госпитализированы. Также в больницы попали несколько жильцов подъезда. У одного из них, 39-летнего мужчины, ожоги 80% тела.

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Никита Михалков предсказал будущее Ивана Урганта

Никита Михалков в 2022 году снял шоу, в котором предсказал будущее Ивана Урганта. Об этом сообщает «Царьград».

В 2022 году Ургант стал героем программы Михалкова, получившей название «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте». Тогда режиссер рассказал про корпоратив в Омске, на котором выступил шоумен. Якобы местный бизнесмен неоднократно приглашал Ивана не только как артиста, но и как «испуганного патриота». После этого в блоге Урганта появился политический пост.

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30 термоядерных бомб: гигантский вулкан грозит глобальной катастрофой

Под американским Национальным парком Йеллоустоун обнаружен гигантский вулкан, грозящий глобальной катастрофой. Согласно научным исследованиям, под поверхностью заповедника находится целое море расплавленной магмы, способное вызвать чудовищное извержение, равносильное взрыву тридцати термоядерных бомб.

Магматическая камера под Йеллоустоуном охватывает огромную площадь в четыре тысячи квадратных километров и расположена на глубине до восьми километров. При смещении тектонических плит лава вырвется наружу, вызвав массивные выбросы пепла и газов, что приведет к климатическим изменениям планетарного масштаба.

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