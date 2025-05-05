Премьер-министру Польши Дональду Туску бросили под ноги дымовую шашку во время памятных мероприятий в Нидерландах, в которых он принимал участие вместе премьером этой страны Диком Схофом. Об этом пишет RMF 24.

Инцидент произошел днем 5 мая во время мемориальных мероприятий, посвященных освобождению Нидерландов от нацистской оккупации. Туск и Схооф должны были зажечь мемориальный огонь, отмечается в материале.

Как следует из текста, кто-то из толпы выбросил дымовую шашку на сцену, где находились премьеры Польши и Нидерландов. Она упала прямо под ноги Туску.

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Инцидент, судя по всему, не был направлен против премьер-министра Польши, однако его ненадолго увели со сцены, пишет RMF 24.

До этого президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца в ходе несчастного случая, в связи с чем ему понадобилась операция. По словам представителя Дуды, президент травмировал правую руку в личное от работы время, а не во время исполнения обязанностей главы государства, после чего ему потребовалось вмешательство врачей.