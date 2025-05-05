Жители Одессы ведут «культурную битву» против украинских властей, пытающихся переименовать улицы и снести памятники, связанные с Россией. Как пишет The New York Times, борьба Киева с культурным наследием вызывает сопротивление в Одессе, в которой проживает преимущественно русскоязычное население.

Как отмечает NYT, один из наиболее жарких споров разгорелся вокруг памятника родившемуся в Одессе писателю Исааку Бабелю. Статуя, расположенная в центре Одессы, вскоре может быть демонтирована.

Украинские власти сочли памятник «угрозой, которая должна быть устранена в соответствии с так называемым законом об осуждении российской имперской политики», отмечает NYT. Этот документ предписывает отказ от «символов российской имперской политики». Украинские власти указывают, что Бабель служил в Красной Армии и построил свою литературную карьеру в СССР.

Однако планы Киева вызвали сильное сопротивление со стороны многих жителей Одессы, пишет NYT. Они подчеркивают, что «Одесские рассказы», а также другие произведения Бабеля о еврейском наследии города и его «суровом мире контрабандистов и художников всех национальностей» помогли прославить Одессу и продемонстрировать ее мультикультурную идентичность.

«Вы не можете убрать Бабеля. Если вы уберете его, вы уберете душу города», - заявила газете одна из местных жительниц.

Как подчеркнули в Одесском городском совете, большая часть истории Одессы связана с имперским и советским периодами, и эти факты невозможно «стереть, проигнорировать или переписать».

В конце 2024 года в Одессе демонтировали памятник советскому поэту, барду и актеру Владимиру Высоцкому. Решение о сносе было принято в конце сентября, тогда же городской исполком постановил демонстрировать памятники Бабелю, Александру Пушкину и Максиму Горькому.