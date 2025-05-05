В Госдуме объяснили, почему Трамп заинтересовался Алькатрасом

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вновь открыть тюрьму «Алькатрас» может быть пиар-акцией, но это не отменяет того факта, что американские тюрьмы переполнены. Об этом заявил Life.ru депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

Ранее Трамп заявил о необходимости возобновить работу знаменитой тюрьмы «Алькатрас», находящейся на острове в паре километров от побережья Калифорнии. В ней содержали самых безжалостных и жестоких преступников США, и из этой тюрьмы не было совершено ни одного успешного побега.

По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, тюрьма «Алькатрас» давно уже стала своеобразным брендом и сейчас превращена в музей.

«Трамп решил, видимо, наполнить легенду заново смыслом каким-то. Трамп - пиарщик, и он в этом смысле опять какой-то эффект пытается создать, чтобы о нем просто лишний раз говорили, какой он строгий, как он там опасных преступников собирается содержать», - заметил парламентарий.

При этом российский политик уверен, что интерес Трампа к этой теме не случаен, так как тюрьмы Америки переполнены и заключенных в США больше, чем во времена сталинского ГУЛАГа.

«Америка представляет из себя огромный ГУЛАГ. Вот только Солженицыных почему-то не хватает», - констатировал он.

Напомним, что тюрьма «Алькатрас» была закрыта 21 марта 1963 года. По данным Федерального бюро тюрем США, ее содержание обходилось почти в три раза дороже других пенитенциарных заведений.