Американские компании массово сокращают найм из-за торговой войны Трампа

Американские компании уменьшают количество новых сотрудников в связи с торговой войной, вызванной введением пошлин по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, крупные компании начинают использовать новую стратегию: они сокращают штат или вообще не нанимают новых работников. В частности, замедляет процесс найма сотрудников инвестиционный холдинг T. Rowe Price. Авиакомпания JetBlue сокращает набор «второстепенного» персонала.

Производитель внедорожников Polaris полностью приостановил набор сотрудников, как и более десятка университетов. Компании утверждают, что сокращение количества сотрудников поможет им снизить расходы и преодолеть трудности, вызванные кризисом, пишет издание.

В рамках мероприятий, посвященных обсуждению финансовых показателей за последние две недели, представители как крупных, так и небольших организаций избегали упоминания об увольнениях. Однако они неоднократно подчеркивали, что будут более тщательно подходить к процессу найма новых сотрудников.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что в России автодилеры будут вынуждены заняться сокращением сотрудников, поскольку продажи новых машин снижаются.