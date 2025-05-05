В Казахстане госпитализировали жену Назарбаева

В Казахстане госпитализировали жену экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Сару. Об этом сообщил Orda.kz.

По данным источников портала, бывшая первая леди республики находится в Алматы, в госпитале медицинского центра управления делами президента РК, также известном как «Совминка». Они не уточнили, чем именно больна Сара Назарбаева, но сообщили, что рядом с ней находятся близкие родственники.

Информацию о болезни супруги бывшего президента в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подтвердил член Общественного совета Алма-Аты Рафаэль Гасанов.