Круг европейских стран, которые были приглашены в Киев по случаю 80-летия Победы, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за «европейские ценности», может оказаться ключевая роль режима [президента Украины Владимира] Зеленского на данной сходке как несущего «факел свободы» на фоне демонстративного почитания украинских карателей гитлеровского батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», — говорится в заявлении.

СВР: Европа и Киев пытаются омрачить празднование 80-летия Победы

14 апреля издание Politico сообщило, что правительство Украины пригласило европейских чиновников посетить республику 9 мая как демонстрацию «дипломатической силы» в противовес проходящему в этот день Параду Победы в Москве. По информации собеседников газеты, сейчас в ЕС обсуждается возможный визит на территорию Украины лидеров политического объединения «в начале мая».

4 мая вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что лидеры стран Евросоюза вряд ли поедут в Киев для празднования 80-летия Победы. По его словам, это связано с переговорами между Россией и США.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые политики в Европе хотят «лучшее место на Красной площади».