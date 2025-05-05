Сибига рассказал о военной поддержке Украины Чехией

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с чешским коллегой Яном Липавским и обсудил с ним военную поддержку Киева, а также санкции против России. Об этом украинский дипломат сообщил в соцсети X.

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По его словам, они также обсудили перспективы справедливого мира в конфликте на Украине. Сибига поблагодарил Чешскую Республику за инициативу по созданию артиллерийских боеприпасов. Он добавил, что эта инициатива будет расширена и в этом году Украина получит 1,8 миллиона снарядов.

«Имея таких союзников, как Чехия, мы уверены, что у нас есть необходимая поддержка для укрепления Украины и приближения справедливого и прочного мира», — заключил Сибига.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой. По его словам, в фокусе встречи была поддержка Украины, также политики обсудили будущее страны в Европейском союзе.