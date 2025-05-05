Временный поверенный в делах США прибыла на Украину

Временный поверенный в делах США Джули Дэвис прибыла в Киев. Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщает американское посольство на Украине.

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«Посол Дэвис прибывает в Украину в критически важный момент для продолжения политики президента Трампа, направленной на прекращение войны и обеспечение прочного мира и процветания на Украине», — говорится в публикации.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Украина и США заключили дополнительные соглашения, но их содержание держится в секрете.