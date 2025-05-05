В Армении оценили поездку Пашиняна в Москву

Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить парад Победы в Москве 9 мая является правильным шагом, потому что народ республики в этот день будет также праздновать разгром фашизма. Такое мнение в беседе с журналистами выразил спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Это наша победа. У нас [было] 300 тысяч потерь. И мы едем праздновать нашу победу над фашизмом", - сказал Симонян.

Председатель парламента напомнил слова американского президента Дональда Трампа о роли США во Второй мировой войне. "Я свою позицию озвучивал. Считаю правильным ехать на парад. Окончательное решение по данному вопросу за премьер-министром Армении", - сказал Симонян.

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По его словам, участие в параде Победы позволит премьеру республики пообщаться с международными партнерами.

Договоренность о визите Пашиняна в Москву была достигнута в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 14 марта.

Более полумиллиона представителей армянского народа в рядах Красной армии приняли участие в Великой Отечественной войне. Из них погибли 300 тыс. 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие внесли свой вклад в победу над фашизмом на западных фронтах войны, в партизанской и подпольной борьбе.