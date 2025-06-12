Золотая девочка без миллиардов: как живет дочь Билла Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс уже несколько десятилетий входит в топ самых богатых людей мира. На данный момент его состояние оценивается в 113 миллиардов долларов США. Умопомрачительное богатство, которое будет сложно потратить даже за несколько поколений. Билл Гейтс понимает, что большие деньги ведут к многочисленным соблазнам и семейным раздорам, поэтому он решил не завещать свое состояние наследникам, а пустить его на благотворительность.

«Я буду двигаться вниз [в рейтинге] и в конечном итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — заявил он в Twitter.

Детей он решил обеспечить квартирой и лучшим образованием, а дальше они должны найти свой жизненный путь самостоятельно.

Гейтс не отошел от принципов даже по отношению к младшей дочери Фиби, которой недавно исполнилось 23 года. О том, как сейчас живет наследница основателя Microsoft, рассказывает Maximonline.ru.

После окончания Стэнфорда девушка всерьез задумалась о бизнесе и пришла за советом к отцу. К удивлению Фиби, Гейтс не дал ей внятного ответа на ее вопросы и отказался поддерживать ее проект. Тогда юной предпринимательнице пришлось самой искать инвесторов для стартапа. Фиби решила создать сайт, где можно сравнить цены на одежду и найти самое привлекательное предложение. В конечном счете ей удалось привлечь 350 тысяч долларов США: 250 тысяч в качестве гранта выделил Стэнфордский университет, а 100 тысяч вложили частные инвесторы.

«Если у меня все получится, то все, конечно, скажут: это потому, что я дочка Гейтса. И в этом есть доля истины: без родителей я ни за что бы не попала в Стэнфорд», — заявила Фиби журналистам.

Впрочем, беспокоиться о судьбе младшей Гейтс не стоит. Помимо предпринимательства Фиби также занимается продвижением своего блога в социальных сетях, где за ее жизнью следят более полумиллиона поклонников. Их поддержка, а также имя отца откроют для юной красотки любые двери.

Как выглядит младшая дочь главного по Windows — в галерее «Рамблера».