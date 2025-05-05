Трамп заявил о просьбе лидеров стран ЕС позвонить Путину

Москва24

Главы стран Евросоюза несколько раз обращались к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот позвонил Владимиру Путину по телефону. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NBC News.

Трамп заявил о просьбе лидеров стран ЕС позвонить Путину
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"Вы знаете, главы Евросоюза много раз просили меня позвонить Путину", – признался лидер Штатов.

Лидерам европейских стран пришлось просить его это сделать, так как сам президент РФ якобы не отвечает на их звонки, добавил Трамп.

При этом еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предупредил, что если глава Белого дома не договорится с Путиным, то Европа удвоит свою помощь Украине. Политик назвал такой шаг "более убедительными аргументами в пользу мира", сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В частности, по словам Кубилюса, европейские страны могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, которое производится на самой Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой. Но для этого обе стороны должны "соответствующим образом" подготовиться. Пока о возможности встречи российского лидера с американским коллегой в Саудовской Аравии нет какой-то конкретики, отмечал Песков.

При этом президент США до этого рассказывал про очень хорошие переговоры по РФ и Украине, которые прошли 3 и 4 мая. Трамп не стал раскрывать подробности, но добавил, что между "генералами" Москвы и Киева "существует огромная ненависть". Если стороны не смогут договориться, то однажды американский лидер может выйти из переговоров по урегулированию конфликта, предупреждал он.

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