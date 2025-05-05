Лидерство оппозиционного кандидата Джордже Симиона в первом туре стало «серьезным звонком», а его возможная победа на президентских выборах в Румынии может привести к росту популярности евроскептиков в ЕС. Об этом заявил «Известиям» политолог Евгений Михайлов.

В ходе голосования в первом туре президентских выборов в Румынии 4 мая победу одержал глава националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, набравший 41% голосов. При этом мэр Бухареста Никушор Дан получил 21% голосов избирателей, а кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску по итогам голосования выбыл из гонки.

Политолог Евгений Михайлов назвал результаты первого тура «серьезным звонком» о том, что ультраправые силы во власти «всерьез и надолго», что может привести к более жестким мерам «для подавления любого инакомыслия в ЕС».

«Нужно понимать, что давление на ту же [немецкую] «Альтернативу для Германии» и на [лидера французской правой партии «Национальное объединение»] Марин Ле Пен во Франции еще больше усилится», - уверен эксперт.

Что же касается самого Симиона, то давление на него будет зависеть от того, насколько его позиция будет удобна для США, считает он.

Симион известен как сторонник бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску. 24 ноября 2024 года Джоржеску одержал победу в первом туре президентских выборов. 6 декабря того же года КС аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново.