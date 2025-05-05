Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты первого тура президентских выборов в Румынии, а также ответил на вопрос о возможности изменений в отношениях Бухареста и Москвы после смены румынских властей.

В первом туре выборов на пост главы Румынии победу одержал глава националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион — политик смог набрать 40,96 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Постоянной избирательной администрации. Второе место в президентской гонке занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Эти выборы в стране — повторные. В конце прошлого года их прерывал Конституционный суд (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску.

Несмотря на попытки снять неудобных Евросоюзу и НАТО кандидатов на пост президента, румынский электорат по-прежнему поддерживает тех политиков, которые высказываются за независимый курс Румынии и не хотят просто быть исполнителями воли Еврокомиссии, а также не проявляли симпатии к предоставлению военной помощи Украине. Это говорит о зрелости румынского общества и лишний раз доказывает, что вопреки симпатиям румынского и европейского электората Еврокомиссия пытается навязывать тех кандидатов, которые могли бы быть исполнителями леволиберальной повестки. Так что победа в первом туре президентских выборов Джордже Симиона, получившего более 40 процентов голосов избирателей, отражает истинное состояние дел в румынском обществе, а не какие-то имеющиеся там легкие настроения. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Отвечая на вопрос о возможном изменении внешнеполитического курса Румынии при Симионе, эксперт призвал не спешить с прогнозами.

«Как показывает практика, у европейских политиков часто бывают расхождения между их предвыборными обещаниями и той политикой, которую они проводят после инаугурации. Так, Фридрих Мерц во время своей предвыборной кампании в Германии давал очень много обещаний экономического и политического толка, в том числе и касательно вопроса миграции, но практически все из них он аннулировал. В качестве другого примера можно привести Италию. Когда правый политик Джорджа Мелони проводила там предвыборную кампанию, она тоже грозилась быть самостоятельной и не ассоциировать себя со многими вещами, которые делает Еврокомиссия. Но на практике все оказалось иначе. Поэтому спешить с прогнозами в отношении Симиона не стоит. Его победу в первом туре я бы расценивал лишь как отражение настроений румынского электората, который настроен на справедливую внутреннюю политику, на самостоятельную внешнюю политику, на прекращение выделения помощи Украине», - сказал он.

Оленченко вместе с тем выразил надежду, что в случае итоговой победы Симиона на президентских выборах отношения Румынии с Россией приобретут более прагматичный характер.

«Аннулирование результатов предыдущих президентских выборов в Румынии, на которых лидировал Кэлин Джорджеску, было связано с тем, что политик намеревался нормализовать отношения Бухареста с Москвой. При этом, согласно недавним публикациям, Симион в случае победы на выборах намерен ввести Джорджеску в состав правительства. Возможно, он сделает Джорджеску министром иностранных дел, и тот начнет развивать отношения Румынии с Россией. Это один из вариантов. Также возможен вариант, при котором Симион так или иначе будет консультироваться с Джорджеску по данному вопросу. Сейчас отношения Румынии и России очень идеологизированы, но хотелось бы, чтобы они носили более прагматичный характер», - заключил политолог.

Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии может дестабилизировать восточный фланг НАТО и пополнит ряды евроскептиков в Евросоюзе. Об этом со ссылкой на политических обозревателей ранее написало агентство Reuters.