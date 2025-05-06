Бывший премьер Молдавии Владимир Филат обвинил президента Майю Санду и ПДС во вмешательстве в президентскую кампанию в Румынии.

Он заявил, что в ноябре прошлого года Санду и партия официально поддержали в первом туре Николае Чукэ, но фактически работали на Елену Ласкони, а правительство Румынии не отреагировало на этот маневр, передает ТАСС.

Филат сообщил, что ситуация повторилась. Так, ПДС публично выступила за Крина Антонеску, однако структуры партии и дружественные медиа поддерживали Никушора Дана.

По его словам, по данным голосования среди молдавских граждан с румынским паспортом, более 50% поддержали Дана, Антонеску получил 21%, а Симион – 12%.

Он подчеркнул, что действия Санду и ПДС представляют проблему не только для Молдавии, но и для Румынии, напомнив, что она неоднократно благодарила румынские власти за помощь, но в итоге показала неблагодарность руководству соседней страны.

В заключение Филат назвал происходящее «фейковой демократией на экспорт» со стороны Санду и усомнился, станет ли Бухарест реагировать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии AUR Джордже Симион возглавил рейтинги на выборах президента Румынии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале раскритиковал отмену результатов выборов в Румынии. США требовали от Румынии допустить до выборов Кэлина Джорджеску.

Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Джорджеску на президентских выборах.

Сообщалось, что румынские чиновники после критики со стороны США открыли каналы связи с Вашингтоном.