В президента Кении кинули ботинок во время публичного выступления

Ботинок, брошенный из толпы, едва не попал в голову президенту Кении Уильяму Руто во время публичного выступления в округе Мигори на западе страны. Об этом сообщила газета The Star.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье днем, когда президент выступал с речью о снижении стоимости жизни. На кадрах, распространенные в соцсетях, видно, как Руто отбивает рукой ботинок, летящий в его сторону.

Мероприятие было прервано службой безопасности президента, однако возобновилось после того, как полиция расчистила место вокруг помоста, на котором стоял глава кенийского государства.

Согласно информации The Star, полиция задержала и допрашивает трех человек. Параллельно ведутся поиски других лиц, которые могут быть причастны к инциденту.

Политические лидеры резко осудили подобные действия. "У нас могут быть политические разногласия и плохое отношение к правительству, но бросать ботинок в президента было безответственно", - отметил депутат парламента Энтони Кибагенди во время ток-шоу на телеканале Citizen TV.

После серии протестов в 2024 году Руто, пришедший к власти в 2022 году, отказался от планов по повышению налогов и включил членов оппозиции в состав кабинета министров. Однако среди населения восточноафриканской страны сохраняется недовольство, в том числе ценами и высоким уровнем безработицы.