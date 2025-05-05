Моди сообщил о визите представителя Индии на торжества в честь 80-летия Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил участие официального представителя страны в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщили в Кремле.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Кремля, Индия направит своего официального представителя на торжественные мероприятия в Москве в честь 80-летия Победы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина и граждан России с предстоящей годовщиной Победы, отметив важность этой даты для народов обеих стран, и сообщил, что Индия пошлет представителя на торжественные мероприятия в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на День Победы, страна будет представлена на другом уровне.

Делегацию Индии на торжествах по случаю Дня Победы в Москве планировалось возглавить министру обороны Раджнатху Сингху.