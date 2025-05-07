Си Цзиньпин вылетел в Москву

Китайский лидер совершает государственный визит в Россию. Он примет участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы 9 мая, а также встретится с президентом Владимиром Путиным.

Согласно данным портала Flightradar24, борт №1 Китайской народной республики направляется в Москву.

Си Цзиньпин в рамках официального визита в Россию примет участие в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, запланированы переговоры китайского лидера с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых главы государств обсудят ряд вопросов, связанных с партнёрскими отношениями Москвы и Пекина, стратегическим взаимодействием двух стран, а также глобальной и региональной повесткой.

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Ранее на Западе заявили, что визит Си Цзиньпина является попыткой Китая ослабить позиции Соединённых Штатов на мировой арене.

Тем временем председатель КНР отметил приверженность России принципу «одного Китая».