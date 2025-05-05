В Литве создали аналог «Альтернативы для Германии»

В Литве бывший командующий армией республики генерал Валдас Туткус создал аналог ультраправой партии в ФРГ «Альтернативы для Германии» — «Альтернатива для Литвы». Об этом пишет местное издание Delfi.

«Мы создали ассоциацию "Альтернатива для Литвы", очень приятно было видеть гостей из немецкой "Альтернативы для Германии"», — заявил Туткус.

Кроме того, генерал объявил борьбе за традиционные ценности, семью и против миграции, что соответствует стратегии ультраправой партии из ФРГ. «Альтренатива для Литвы» создана как общественная ассоциация и пока не является политической партией.

Ранее «Альтернатива для Германии» подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение последней признать партию «правоэкстремистской организацией».