В Европе предложили антироссийский план по Украине

В ЕС заявили о готовности удвоить помощь Киеву

Европа может удвоить помощь Украине, если американский лидер Дональд Трамп не договорится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, пишет Sputnik Литва.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к заключению договоренностей по украинскому вопросу, однако надо доработать определенные аспекты.

По словам Андрюса Кубилюса, ЕС и США предоставляли украинской стороне около 40 миллиардов евро военной помощи в год, при этом европейские страны способны взять на себя поддержку Киева.

«Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира - значительно увеличив нашу военную поддержку Украины», - подчеркнул он.

Кубилюс пояснил, что страны ЕС могут направить 40 миллиардов евро на закупку оружия, произведенного на Украине, и оно «будет стоить примерно вдвое меньше, чем то вооружение, которое производится в США».

Напомним, что американские СМИ предупредили ранее, что в случае прекращения президентом США Дональдом Трампом поддержки Украины вооруженные силы страны будут обречены. По данным журналистов, на долю Соединенных Штатов приходится около 50% военной и экономической помощи Киеву. Вашингтон предоставляет, в частности, боеприпасы для стрелкового оружия, бронированные боевые машины, системы противовоздушной обороны и ракеты HIMARS.

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