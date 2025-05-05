Еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс предложил в соцсети Х удвоить европейскую военную помощь Украине, если план президента США Дональда Трампа по остановке конфликта не сработает.

"Если Трамп не убедит Путина заключить мир, мы могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира", - написал Кубилюс, добавив, что речь идет о значительном увеличении военной поддержки Украины.

По расчетам еврокомиссара, ранее ЕС и США предоставляли Украине около 40 млрд евро военной помощи в год. По его словам, Европа могла бы потратить эту же сумму на закупки современного оружия в самой Украине. Поскольку это вооружение стоит вдвое дешевле произведенного в ЕС и США, то ВСУ за ту же сумму получат вдвое больше оружия, считает Кубилюс.

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Он также напомнил, что ЕС поддержал предоставление государствам-членам кредитов, которые допускается использовать для увеличения военной поддержки Украины.

По словам еврокомиссара, таким образом по-настоящему заработает на практике формула "Мир через силу".

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что у РФ "достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".