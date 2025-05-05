Трамп предложил увеличить военные расходы США

Президент США Дональд Трамп предложил увеличить расходы на оборону страны на 13 процентов в 2026 финансовом году, впервые в американской истории превысив уровень в один триллион долларов. Об этом сообщает CNN.

Представленный администрацией США проект бюджета описывает видение Трампа и дает рекомендации Конгрессу по расходам на 2026 финансовый год, но законодатели не обязаны им следовать. По задумке Трампа, оборонный бюджет вырастет до 1,01 триллиона долларов. В нынешнем финансовом году военные расходы США составили 892,3 миллиарда.

Также президент США призвал законодателей обеспечить «исторические» инвестиции в размере 175 миллиардов долларов для «полной безопасности границы». Это на 65 процентов больше, чем было выделено Министерству внутренней безопасности США в текущем году.

Как отмечает CNN, демократы обычно возражают против увеличения расходов на оборону без соответствующего увеличения определенных необоронных расходов. Из проекта бюджета Трампа следует, что он хочет сократить траты на Службу национальных парков, климатические исследования, иностранную экономическую помощь и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, финансирование миротворцев ООН, «определенное» финансирование образования в школах, программу помощи с энергоснабжением малоимущих, а также траты на Национальные институты здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний и помощь с арендой. В целом идет речь о сокращении финансирования гражданских статей бюджета на 22,6 процента.

Предложение Трампа не содержит рекомендаций по так называемым обязательным программам расходов, включая социальное обеспечение, медстраховки Medicare и Medicaid, а также программу дополнительной продовольственной помощи (талоны на продукты питания).

В то же время, по задумке команды Трампа, на исследование космоса должно быть выделено 647 миллионов долларов. В общей сложности более семи миллиардов долларов будет выделено на исследование Луны, плюс один миллиард будет инвестирован в новые программы, ориентированные на Марс, что является областью интересов Илона Маска, одного из главных соратников Трампа.