Вице-спикер словацкого парламента подверг критике европейских дипломатов за игнорирование памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы над фашизмом, подчеркнув важность совместной памяти.

Страны Европейского союза, отказываясь посещать памятные мероприятия по поводу 80-летия Победы над фашизмом, ведут себя недипломатично и неприлично, заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. По его словам, в апреле Словакия отмечала годовщину освобождения Братиславы, и на торжества были приглашены все дипломаты стран ЕС, а также послы России, Белоруссии и ряда других государств бывшего СССР.

Гашпар рассказал, что несколько дипломатов Евросоюза отказались принять участие в праздновании.

«Складывается не самая хорошая картина сотрудничества. В особенности в связи с таким важным событием, как победа над фашизмом 80 лет назад», – подчеркнул он.

Комментируя возможность участия европейских делегаций в будущих памятных мероприятиях в Москве на 9 Мая, Гашпар выразил мнение, что приглашать на такие торжества нужно всех, чтобы посмотреть, кто откликнется на приглашение.

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