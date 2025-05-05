Суд отклонил иск против Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых нарушениях

Верховный суд (ВС) Испании отклонил иск против почетного короля Хуана Карлоса I по обвинению в пяти налоговых преступлениях. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

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По ее информации, ВС "не принял жалобу, поданную группой юристов <...> против почетного короля за предполагаемые преступления против государственной казны". В частности, суд счел, что в изложенных в иске фактах не выявлено состава преступления, у них истек срок исковой давности или они уже были урегулированы в соответствии с налоговым законодательством. В жалобе утверждалось, что Хуан Карлос I совершил пять налоговых преступлений, связанных с незадекларированными доходами и пожертвованиями.

Как передавала ноябре 2024 года телерадиокомпания RTVE, совместный иск был подан бывшими испанскими судьями и прокурорами. Речь шла о нарушениях, которые якобы произошли с 2014 по 2018 год. Заявители утверждали, что попытки экс-главы государства урегулировать с помощью выплат ситуацию с налогами не соответствовали требованиям закона, поскольку это было сделано уже после того, как Хуана Карлоса I уведомили о начатом расследовании. В частности, ранее почетный король выплатил задолженности по налогам на сумму более 600 тыс. евро и еще около 4,4 млн евро.

3 августа 2020 года стало официально известно, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну на фоне скандала, в который он оказался замешан. С тех пор он проживает в ОАЭ. В марте 2022 года прокуратура Испании объявила о закрытии следственных действий.