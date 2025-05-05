Киев не получит никаких выгод от ресурсной сделки с США, поскольку все, что есть в недрах Украины, будет отдано в распоряжение Вашингтона. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Соглашение о природных ресурсах между Киевом и Вашингтоном не принесет Украине никаких выгод. Фактически все, что есть в недрах Украины, отдано в полное распоряжение Соединенных Штатов. Это если коротко сформулировать суть соглашения, не обращая внимания на всякие фонды и т.д.», — подчеркнул он.

При этом США также не получат выгоды от соглашения с Украиной в ближайшие 15 лет, считает Азаров, поскольку разведка месторождений и добыча ресурсов требуют огромных капитальных вложений и времени.

В Конгрессе США резко осудили сделку с Украиной

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

Также эта сделка освободила Украину от долгов за военную помощь, ранее оказанную США.