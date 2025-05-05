Более трети поляков стали беднее в этом году

Многие жители Польши (39%) отмечают, что их материальное положение в этом году стало хуже. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych) для банка Santander Consumer Bank.

27% участников опроса охарактеризовали свое финансовое положение как «несколько ухудшившееся», а 12% — как «существенно ухудшившееся». Лишь 7% респондентов отметили, что их жизнь стала лучше в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Остальные же считают, что никаких изменений не произошло.

Наибольшее недовольство выразили люди в возрастной группе 50-59 лет. 54% представителей уверены в том, что в 2024 году им жилось лучше, чем в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Польша выделила Украине самую большую помощь в соотношении с ВВП по сравнению с другими странами. Страна занимает первое место (по ВВП) среди всех стран, которые участвовали в помощи Украине. Как подчеркнули в президентской канцелярии, «Польша первой начала массово поставлять тяжелое вооружение Украине, именно Польша инициировала создание "танковой коалиции"».