Посол РФ заявил об интересе российского бизнеса к Карабаху

Российский посол в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что компании из РФ активно интересуются участием в восстановлении Карабаха. Об этом сообщает издание Minval Politika.

Евдокимов рассказал о своем посещении города Ханкенди (бывший Степанакерт) во время присутствия там миротворцев. Он отметил, что видел как старую, так и уже восстановленную часть города.

«Карабах меня просто поразил. Потрясающая природа, особенно в Лачине. Это по-настоящему прекрасный регион», - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что Астраханская область строит в Карабахе детский сад - к лету он будет подарен азербайджанским детям. По данным Евдокимова, уже 24 российские компании сообщили, что хотели бы принять участие в восстановительных проектах в регионе.

Осенью 2020 года после крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе Ереван и Баку подписали соглашение при посредничестве России. В его рамках Армения уступила Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

В сентябре 2023-го Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве РФ была достигнута договоренность о прекращении огня. В числе условий был полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

Позже Армения заключила новую договоренность с Азербайджаном и согласилась на расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха. Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января 2024 года.