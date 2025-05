Обзор иноСМИ: секретные сделки Украины с Пакистаном и «тревожные заявления» США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Опасное вооружение Европы»

Данные, опубликованные Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI), показали, что западные страны достигли нового пика как в плане вооружения себя, так и других стран, пишет турецкое издание Evrensel. В 2024 году общие мировые военные расходы достигли двух триллионов 718 миллиардов долларов. По версии издания, этот показатель, представляющий собой самые большие военные расходы с момента окончания Второй мировой войны, означает, что мир продолжает двигаться к возобновлению крупных региональных конфликтов. Автор Evrensel обратил внимание, что многие европейские страны, а особенно Германия, в последние годы стремительно увеличивают военные расходы.

По данным SIPRI, все страны Европы, за исключением Мальты, увеличили свои военные расходы на 17 процентов в 2024 году. Военные расходы в Европе примерно в два раза превысили средний показатель и достигли уровня времен холодной войны. Европейские государства, которые в прошлом оправдывали растущие военные расходы «угрозой со стороны СССР», теперь используют схожую риторику в отношении «российской угрозы». Автор статьи заявил, что Германия вооружается наиболее «быстро и опасно»: военный бюджет страны в 2024 году увеличился до 88,5 миллиарда долларов, что на 28 процентов больше, чем в 2023-м. По данным SIPRI, все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году, а их общие траты на оборону достигли одного триллиона 506 миллиардов долларов - это 55 процентов мировых военных расходов.

«Тревожное заявление США: быстрого мира не будет»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс и государственный секретарь США Марко Рубио один за другим сделали важные заявления относительно украинского кризиса, пишет Haber7. Вэнс подчеркнул, что Россия и Украина должны прийти к соглашению и положить конец конфликту. В то же время он признал, что конфликт «никуда не денется» и не закончится в ближайшее время. Вэнс сказал, что украинцы, «конечно, возмущены», но в то же время задал вопрос «стоит ли терять тысячи солдат».

Кроме того, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс дала понять, что США могут отказаться от своей роли посредника в переговорах. По ее словам, представители США больше не будут «летать по всему миру» для проведения встреч. Она подчеркнула, что теперь переговоры зависят от обеих сторон конфликта и что им необходимо будет найти «конкретные решения». Рубио заявил, что США все еще пытаются положить конец украинскому кризису и добиваются прогресса на этом направлении. По его словам, последние этапы этого процесса являются самыми трудными, а эта неделя станет решающей. Госсекретарь США указал, что Америка больше не будет тратить на урегулирование свое время и ресурсы, если ее усилия не сработают.

«Пакистану не хватает оружия из-за сделок с Украиной»

Пакистан сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов из-за недавних оружейных сделок с Украиной, пишет The New Indian Express. Как утверждает издание, оружия пакистанской армии хватит только на четыре дня возможной войны с Индией. Пакистанские заводы по производству боеприпасов с трудом справляются с растущим мировым спросом и устаревшими производственными мощностями, отмечается в статье.

Как отмечает The New Indian Express, запасы боеприпасов Пакистана практически не пополняются и могут выдержать лишь 96 часов высокоинтенсивного конфликта. Пакистанские военные полагаются на артиллерию и бронетанковые части для быстрой мобилизации против численно превосходящей индийской армии. Однако без достаточного количества 155-миллиметровых снарядов для гаубиц M109 или 122-миллиметровых ракет для систем BM-21 пакистанская «доктрина артиллерийского натиска» окажется серьезно скомпрометирована. The New Indian Express утверждает, что проблемы обострились после продажи Пакистаном 155-миллиметровых снарядов Украине в рамках тайных сделок в 2022-2023 годах.

Названа цель задержанных в Британии террористов

В субботу в разных частях Англии были арестованы пятеро человек, в том числе четверо граждан Ирана. Министр внутренних дел страны Иветт Купер назвала эту операцию одной из крупнейших за последние годы миссий по борьбе с терроризмом.

Власти Британии провели задержания, так как опасались «неизбежного нападения на определенное помещение», пишет The Telegraph. В воскресенье вечером появилась информация, что целью террористов могла быть синагога или другой объект, связанный с еврейской общиной. В МВД страны не стали давать прямого ответа на вопрос о возможных связях террористов с иранским государством. На фоне последних новостей в Британии вновь раздались призывы запретить Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, военно-политическое формирование, выполняющее функции армии, жандармерии и органов госбезопасности), отмечает The Telegraph.

Китай нашел способ обойти тарифы Трампа

Китайские экспортеры пытаются обойти тарифы президента США Дональда Трампа, отправляя товары через третьи страны. Платформы китайских соцсетей переполнены рекламой таких лазеек, сообщает Financial Times.

По данным газеты, китайским экспортерам предлагают помощь в поставке товаров в такие страны, как Малайзия, с последующим вручением новых сертификатов происхождения, благодаря которым товар будет поставлен в США без гигантских пошлин. Как отмечает FT, согласно американскому торговому законодательству, в случае отправки товаров через третьи страны для получения нового сертификата они должны быть подвержены «существенной трансформации».