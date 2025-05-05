Президент США Дональд Трамп заявлением о желании России контролировать всю Украину стремится подчеркнуть свою роль в решении конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что перемирие на Украине труднореализуемо в нынешних условиях конфликта, а мирный процесс урегулирования украинского кризиса продвигается «не так быстро».

«Реализовать это одновременно довольно-таки сложно, поэтому мы слышим такие заявления Трампа, который этими заявлениями пытается подчеркнуть свою роль в решении украинского конфликта», — подчеркнул он.

Трамп предположил, что Россия хочет сделать с Украиной

Чепа отметил, что есть силы в лице стран Западной Европы, которые противодействуют мирному решению конфликта. Кроме того, даже внутри команды Трампа есть разные мнения относительно мирного процесса на Украине, заметил он.

«Трамп понимает, что не все хорошо складывается и делает различные заявления», — объяснил депутат.

При этом парламентарий также отметил, что высказывания президента США с самого начала были экстравагантные. Как напомнил Чепа, Трамп в рамках своей предвыборной кампании обещал урегулировать украинский кризис за один день.

Накануне Трамп заявил, что Россия якобы нацелена на полный контроль над Украиной.

«Россия не довольствуется текущими территориями — ей нужна вся Украина. Если бы не я, их войска продолжали бы наступление», — заявил президент США.

Ранее Трамп рассказал, сколько времени ему нужно для определения отношения к России.