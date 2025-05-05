Евросоюз ускорил закачку газа в хранилища

Страны ЕС решили ускорить темпы закачки газа в подземные хранилища, чтобы к 1 ноября заполнить их на 90 процентов, как того требует законодательство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные платформы Gas Infrastructure Europe.

Как отмечает «Интерфакс», Евросоюзу приходится готовиться к зиме в условиях растущей конкуренции на рынке сжиженного природного газа (СПГ), проблем с возобновляемой энергетикой и ограниченного доступа к российскому газу. Брюссель даже готов на «ранее недопустимый компромисс» - чтобы к началу отопительного сезона хранилища были пусты на 1/4.

По выходным с конца апреля ЕС закачивает в хранилища более 300 миллионов кубометров газа в сутки. Если Брюсселю удастся поддерживать закачку на уровне не ниже 0,3 миллиарда кубометров в день, к 1 ноября хранилища будут заполнены примерно на 90 процентов. По состоянию на 3 мая хранилища газа ЕС были заполнены на 40,74 процента.

По данным «Интерфакса», в то же время европейские регуляторы обсуждают возможность снижения целевого уровня с 90 до 83 процентов или даже до 75 процентов к 1 декабря. На фоне этих обсуждений газ торгуется на уровне в 387 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 410 долларами в среднем за апрель.

Хотя поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз резко сократились с начала 2022 года, ЕС увеличил импорт российского СПГ. В 2024-м 19 процентов от общего объема поставок газа и СПГ в ЕС по-прежнему поступали из России. Reuters сообщало, что Еврокомиссия (ЕК) работает над новыми способами запретить закупки газа в России. Одна из идей ЕК направлена на сокращение спотовых закупок европейскими компаниями российского СПГ, отмечало Reuters.