Названа самая сложная причина отказа ЕС от российского газа

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств Европейский союз, скорее всего, не сможет полностью прекратить закупки российского газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов в области права.

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Отмечается, что альтернативный вариант — постепенное сокращение зависимости Евросоюза от российского газа через введение санкций на его импорт — потребует консолидированной поддержки всех государств-членов ЕС. В материале говорится, что Венгрия неоднократно заявляла о своей готовности блокировать ограничительные меры в отношении российских энергоресурсов.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, Европейская комиссия исследует правовые механизмы, которые позволят европейским предприятиям расторгать договоры на поставку газа из России, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства и не опасаясь штрафных санкций. Кроме того, ЕС рассматривает меры, которые запретят компаниям заключать новые соглашения на поставку российского газа, отметил собеседник.

Специалисты в области права и аналитики, с которыми побеседовало агентство, выразили сомнение в эффективности сценария с форс-мажорными обстоятельствами. Они отметили, что прошло уже три года с момента, когда ЕС заявил о намерении отказаться от закупок российского газа, но ситуация пока не претерпела существенных изменений.