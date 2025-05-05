Более двух третей немцев недовольны работой Шольца на посту канцлера

Примерно две трети немцев недовольны работой Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Согласно данным исследования, 67% респондентов заявили, что остались недовольны работой Шольца, лишь 26% положительно оценили его деятельность на посту канцлера, еще 7% затруднились с ответом.

В целом работой правительства в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии остались недовольны еще больше граждан - 72%. Положительно ее оценили лишь 20% участников опроса, еще 8% затруднились с ответом.

В опросе участвовал 1 001 человек.

В понедельник вечером в Минобороны состоится официальная церемония проводов Шольца с поста канцлера. Во вторник Бундестаг изберет нового главу правительства, которым станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. В тот же день новый кабинет министров будет приведен к присяге.