«Папамобиль» будет переделан под передвижной медпункт

Открытый пикап, который использовал понтифик, передадут в сектор Газа. Такова была последняя воля главы Римско-Католической церкви, уточнило издание. По данным репортёров, по этому поводу Франциск обращался в благотворительное католическое общество в Иерусалиме.

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Как уточняют СМИ, речь идёт об автомобиле, который понтифик использовал во время поездку на Святую Землю в 2014 году почти в самом начале своего пребывания на посту. Транспортное средство осталось в Вифлееме в память о визите.

Известно, что переделанный «папамобиль» будет доставлен в Газу, как только откроют гуманитарные коридоры.