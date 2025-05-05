Мельник: Украина рискует потерять внимание ООН из-за усталости от конфликта

Усталость от военного конфликта на Украине наблюдается не только среди стран - партнеров Киева, но и во всем мире. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

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"Усталость от войны, она действительно имеет место, давайте быть откровенными, не только в самой Украине, не только среди наших партнеров, в той же Германии, а также по всему миру", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Мельник также опасается, что в самой ООН снизится внимание к Украине, и свой задачей он считает как можно чаще и громче напоминать о своей стране.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что от Украины и конфликта на ее территории устали депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы.