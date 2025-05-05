Киев не будет наносить удар по Параду в Москве из-за присутствия на нем лидера КНР Си Цзиньпина. В этом уверен командир батальона «Айдар» * Евгений Дикий.

По его словам, с военной точки зрения, это мероприятие — абсолютно законная и жирная конвенционная цель. Но Украина не станет этого делать.

«Один пожилой китаец сделает то, чего не может сделать российское ПВО. Сделает так, что мы не будем бить по этому параду», — цитирует Дикого издание «Страна».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что часть европейских политиков стремится получить лучшие места на Красной площади, поэтому мешают вступлению Украины в Европейский союз.

* «Айдар» — террористическое сообщество, его деятельность запрещена на территории РФ